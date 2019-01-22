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Силовики взяли штурмом захваченный самолет «Аэрофлота» 

Рамблер 19 минут назад
Силовики взяли штурмом самолет "Аэрофлота". Пассажир, захвативший воздушное судно, задержан и снят с рейса. Видео задержания опубликовал телеграм-канал Mash.
По информации Mash, задержанный мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, у него был пистолет.
Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Сургут, и потребовал развернуть борт в Афганистан. В итоге самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске.
«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета
По одной из версий, экипаж уговорил захватчика на дозаправку. Лайнер, на борту которого находились 75 человек, приземлился на дальней стоянке, силовики предприняли штурм судна.
СМИ писали, что пассажиру-захватчику 41 год, он может иметь психическое заболевание. Мужчину ранее задерживали за административные нарушения.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».
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Происшествия , Видео , Аэрофлот , СКР
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