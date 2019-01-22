Силовики взяли штурмом захваченный самолет «Аэрофлота»

Силовики взяли штурмом самолет "Аэрофлота" . Пассажир, захвативший воздушное судно, задержан и снят с рейса. Видео задержания опубликовал телеграм-канал Mash.

По информации Mash, задержанный мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, у него был пистолет.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Сургут, и потребовал развернуть борт в Афганистан. В итоге самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске.

По одной из версий, экипаж уговорил захватчика на дозаправку. Лайнер, на борту которого находились 75 человек, приземлился на дальней стоянке, силовики предприняли штурм судна.

СМИ писали, что пассажиру-захватчику 41 год, он может иметь психическое заболевание. Мужчину ранее задерживали за административные нарушения.