Из аэровокзала в Ханты-Мансийске вывели сотрудников

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Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"

Из здания аэровокзала в Ханты-Мансийске вывели всех сотрудников 

РИА Новости 53 минуты назад
Сотрудники правоохранительных органов вывели весь персонал из аэропорта Ханты-Мансийска, где нештатно сел самолет Сургут-Москва, передает корреспондент РИА Новости.
Как следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота", рейс SU1515 вылетел из Сургута в 14.39 по местному времени (12.39 мск) и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 16.20 мск, однако самолет изменил направление. Источник сообщил РИА Новости, что нештатная посадка произошла из-за пассажира — 41-летнего Павла. Его мотивы пока неясны.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что злоумышленник задержан, но позже уточнил, что он пока находится в самолете.
Из здания аэровокзала Ханты-Мансийска вывели весь персонал. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов расширили зону оцепления до гостиницы "Сокол" в районе аэропорта, передает корреспондент.
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Происшествия , Видео , НАК , Аэрофлот , МВД , РИА Новости , Ханты-Мансийск
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