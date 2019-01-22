Над хулиганами устроили самосуд за избиение женщины

Сообщается, что футбольные хулиганы устроили самосуд над тремя подростками 13 и 14 лет, после того как те избили местную женщину и двух ее дочерей. Около 10 человек заставили подростков встать на колени и извиниться, а затем избили руками и ногами.

«В настоящее время устанавливаются личности всех участвующих лиц. Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в местных сообществах в соцсетях появилась информация, что трое подростков 13-14 лет зашли в магазин в тверском поселке имени Крупской с пневматическим пистолетом, где начали оскорблять женщину. Она позвала на помощь дочерей, которые пришли в компании 11-летних друзей, вооруженных бейсбольными битами. Подростки пригрозили детям пистолетом, отобрали биты и избили саму женщину и ее дочерей.