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«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета 

Рамблер + ещё 7 21 минуту назад
Boeing «Аэрофлота», изменивший курс по требованию пассажира, пробудет в аэропорту Ханты-Мансийска более десяти часов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
В онлайн табло на сайте «Аэрофлота» указано, что самолет находится на стоянке.
СМИ писали, что 22 января пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан. В итоге самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске (по одной из версий, экипаж уговорил мужчину на дозаправку).
Лайнер отогнали на дальнюю стоянку. Источник «Интерфакса» сообщил, что в аэропорту Ханты-Мансийска мужчину быстро задержали и оружия у него не нашли, однако в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) это опровергли. По данным Telegram-канала Mash, пассажиры до сих пор находятся на борту.
Корреспондент «Интерфакса» с места событий заявил, что у аэропорта Ханты-Мансийска дежурят около десяти экипажей полиции. Пассажиров в здание аэропорта не пускают.
СМИ писали, что пассажиру-захватчику 41 год, он может иметь психическое заболевание. Мужчину ранее задерживали за административные нарушения. Телеканал РЕН ТВ утверждал, что он вооружен.
Комментарии
Происшествия , Видео , НАК , Boeing , Аэрофлот , РЕН ТВ , Интерфакс , Ханты-Мансийск
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