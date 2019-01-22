«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета

Boeing «Аэрофлота» , изменивший курс по требованию пассажира, пробудет в аэропорту Ханты-Мансийска более десяти часов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В онлайн табло на сайте «Аэрофлота» указано, что самолет находится на стоянке.

СМИ писали, что 22 января пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан. В итоге самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске (по одной из версий, экипаж уговорил мужчину на дозаправку).

Корреспондент «Интерфакса» с места событий заявил, что у аэропорта Ханты-Мансийска дежурят около десяти экипажей полиции. Пассажиров в здание аэропорта не пускают.