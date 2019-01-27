Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

Сети появилась запись крушения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 при заходе на посадку на родной аэродром в Оленегорске , что в Мурманской области . В результате ЧП, произошедшего около 13:40 22 января, погибли три члена экипажа, четвертый остается в тяжелом состоянии.

Произведенный в 1986 году и прошедший капитальный ремонт в 2012 году ракетоносец выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Первоначально сообщалось, что он не нес вооружений, однако в опубликованном позже рапорте отмечалось, что под левым полукрылом у бомбардировщика находилась противокорабельная ракета Х-22Н.

Причиной катастрофы, как отмечало Минобороны , стало резкое ухудшение погоды: самолет попал в мощный снежный заряд, из-за которого экипаж допустил ошибку при посадке — перегрузку в районе торца при соприкосновении с полосой. На кадрах видно, как Ту-22М3 разломился на две части и загорелся.

Командир экипажа, его помощник и оператор от полученных травм скончались, штурман после нескольких операций был переведен в московский госпиталь, где находится по сей день.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 создан для поражения управляемыми ракетами и авиационными бомбами наземных и морских целей на удалении до 2200 километров от района базирования. Совершил свой первый полёт 20 июня 1977 года, на вооружение принят в марте 1989 года. На вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3. Самолеты, в том числе базирующиеся на аэродроме Высокий под Оленегорском, применялись для нанесения ударов по террористам в Сирии.