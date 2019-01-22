Мужчина, по требованию которого самолет Сургут — Москва изменил курс, пока не задержан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске. Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. Злоумышленник пока не задержан», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал направить самолет в Афганистан. Позже на сервисе Flight Radar было показано, что самолет указанного рейса изменил курс. Позднее самолет Сургут — Москва сел в аэропорту Ханты-Мансийска после изменения курса. Средства массовой информации также сообщали, что пассажира задержали сотрудники правоохранительных органов.