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МО РФ называет причину крушения бомбардировщика 

News.ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России подтверждает крушение стратегического бомбардировщика. Военный самолёт ТУ-22м3 совершил жёсткую посадку в Мурманской области.
На борту находился экипаж из четырёх человек. Два члена экипажа погибли, двое пострадали, сообщили в военном ведомств
В Минобороны добавили, что авария произошла при попадании бомбардировщика в снежный заряд при выполнении планового полёта. Совершивший жёсткую посадку самолёт был без боекомплекта.
Ранее News.ru писал, что крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.
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Происшествия , Армия , Катастрофы , Министерство обороны , Мурманская Область
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