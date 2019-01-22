МО РФ называет причину крушения бомбардировщика

На борту находился экипаж из четырёх человек. Два члена экипажа погибли, двое пострадали, сообщили в военном ведомств

В Минобороны добавили, что авария произошла при попадании бомбардировщика в снежный заряд при выполнении планового полёта. Совершивший жёсткую посадку самолёт был без боекомплекта.

Ранее News.ru писал, что крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.