Задержан захватчик самолета «Аэрофлота» 

В Ханты-Мансийске полиция задержала пассажира, потребовавшего направить самолет «Аэрофлота» в Афганистан вместо Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Собеседник агентства заявил, что оружия у мужчины нет.
Telegram-канал Mash утверждает, что пассажир пока не задержан, самолет отогнали на дальнюю стоянку, а силовики проводят совещание и переговоры с захватчиком.
Во вторник, 23 января, СМИ сообщили, что пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 69 пассажиров и семеро членов экипажа.
Самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске. По данным Flight Radar, посадку объяснили потерей радиосвязи.
Корреспондент «Интерфакса» с места событий заявил, что у аэропорта Ханты-Мансийска дежурят около десяти экипажей полиции. Пассажиров в здание аэропорта не пускают.
СМИ писали, что пассажиру-захватчику 41 год, он может иметь психическое заболевание. Мужчину ранее задерживали за административные нарушения. Телеканал РЕН ТВ утверждал, что он вооружен.