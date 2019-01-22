Задержан захватчик самолета «Аэрофлота»

Собеседник агентства заявил, что оружия у мужчины нет.

Telegram-канал Mash утверждает, что пассажир пока не задержан, самолет отогнали на дальнюю стоянку, а силовики проводят совещание и переговоры с захватчиком.

Во вторник, 23 января, СМИ сообщили, что пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 69 пассажиров и семеро членов экипажа.

Самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске. По данным Flight Radar, посадку объяснили потерей радиосвязи.

Корреспондент «Интерфакса» с места событий заявил, что у аэропорта Ханты-Мансийска дежурят около десяти экипажей полиции. Пассажиров в здание аэропорта не пускают.