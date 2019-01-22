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Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"

Задержан захватчик самолета «Аэрофлота» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ханты-Мансийске полиция задержала пассажира, потребовавшего направить самолет «Аэрофлота» в Афганистан вместо Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Собеседник агентства заявил, что оружия у мужчины нет.
Telegram-канал Mash утверждает, что пассажир пока не задержан, самолет отогнали на дальнюю стоянку, а силовики проводят совещание и переговоры с захватчиком.
Во вторник, 23 января, СМИ сообщили, что пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 69 пассажиров и семеро членов экипажа.
Самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске. По данным Flight Radar, посадку объяснили потерей радиосвязи.
Корреспондент «Интерфакса» с места событий заявил, что у аэропорта Ханты-Мансийска дежурят около десяти экипажей полиции. Пассажиров в здание аэропорта не пускают.
СМИ писали, что пассажиру-захватчику 41 год, он может иметь психическое заболевание. Мужчину ранее задерживали за административные нарушения. Телеканал РЕН ТВ утверждал, что он вооружен.
Комментарии
Происшествия , Аэрофлот , РЕН ТВ , Интерфакс , Афганистан , Москва , Ханты-Мансийск
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