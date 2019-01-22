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Один из горящих танкеров в Черном море может затонуть 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: © РИА Новости / Керчь ФМ
Крен горящего в районе Керченского пролива танкера "Маэстро" растет и уже достиг 35 градусов левого борта, возможно затопление судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков планируют доставить в Керчь.
"Пожар продолжается, угроза (затопления судов — ред.) есть. Крен на "Канди" стабильный — 20 градусов правого борта, а на "Маэстро" крен растет и достиг уже 35 градусов левого борта. Это уже опасно, там поступает вода, возможно затопление судна", — сообщил представитель ведомства.
На вопрос означает ли это, что судно потихоньку тонет, он ответил:
"Если крен есть, то очевидно поступление воды внутрь корпуса. Похоже на то".
По словам представителя Росморречфлота, спасатели предприняли две попытки провести работы по охлаждению корпуса судов, но из-за продолжения горения и сохранения угрозы взрывов они были прекращены.
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Происшествия , РИА Новости , Танзания
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