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Изменивший курс самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске
ТАСС
34 минуты назад
Фото: Аэрофлот
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"Аэрофлота"
SU1515
Сургут
—
Москва
, изменивший курс в результате хулиганских действий одного из пассажиров, совершил во вторник посадку в аэропорту города Ханты-Мансийска. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.
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