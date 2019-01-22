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Изменивший курс самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Аэрофлот
Рейс "Аэрофлота" SU1515 Сургут — Москва, изменивший курс в результате хулиганских действий одного из пассажиров, совершил во вторник посадку в аэропорту города Ханты-Мансийска. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.
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Происшествия , Аэрофлот , Москва , Сургут , Ханты-Мансийск
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