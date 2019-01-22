Захваченный самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске

Захваченный самолет сел в Ханты-Мансийске

Летевший из Сургута Москву самолет "Аэрофлота" , предположительно, захваченный пассажиром, приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска , следует из данных сайта Flightradar.

Telegram-канал Mash отмечает со ссылкой на Flight Radar, что лайнер совершил незапланированную посадку из-за кода 7600 — потери радиосвязи. Однако источники СМИ в экстренных службах заявляют о захвате.

Во вторник, 22 января, СМИ сообщили, что пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан.

Flightradar24

На борту лайнера находятся 69 пассажиров и семеро членов экипажа.

Телеканал РЕН ТВ утверждал , что захватчика лайнера зовут Павел Ш., он якобы вооружен. По данным канала, мужчина ранее привлекался к ответственности за кражи.