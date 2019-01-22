Захваченный самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске

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Ту-22М3 рухнул под Мурманском

Захваченный самолет сел в Ханты-Мансийске 

Рамблер 17 минут назад
Летевший из Сургута в Москву самолет "Аэрофлота", предположительно, захваченный пассажиром, приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска, следует из данных сайта Flightradar.
Telegram-канал Mash отмечает со ссылкой на Flight Radar, что лайнер совершил незапланированную посадку из-за кода 7600 — потери радиосвязи. Однако источники СМИ в экстренных службах заявляют о захвате.
СМИ сообщили о захвате самолета "Аэрофлота"
Во вторник, 22 января, СМИ сообщили, что пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан.
Flightradar24
На борту лайнера находятся 69 пассажиров и семеро членов экипажа.
Телеканал РЕН ТВ утверждал, что захватчика лайнера зовут Павел Ш., он якобы вооружен. По данным канала, мужчина ранее привлекался к ответственности за кражи.
Осведомленный источник рассказал «Интерфаксу», что пассажиру-захватчику 41 год, он может иметь психическое заболевание. Мужчину ранее задерживали за административные нарушения, которые он совершал в нетрезвом состоянии.
Комментарии3
Происшествия , Видео , Аэрофлот , РЕН ТВ , Интерфакс , Москва , Сургут , Ханты-Мансийск
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