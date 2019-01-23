Резервный борт прибыл из Ханты-Мансийска в Москву

Пассажиры рейса «Аэрофлота» Сургут—Москва, на котором произошла попытка захвата, прибыли в столицу. Резервный борт, вылетевший из Ханты-Мансийска , приземлился в аэропорту Шереметьево в 23:25 мск, об этом говорят данные онлайн-табло.

Этим рейсом воспользовался 61 пассажир, ещё шестеро вылетят позже, а для остальных зарезервированы места в гостиницах, сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа.