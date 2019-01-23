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Не поняли красоты: московского бьюти-блогера избили в Челябинске 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
На московского бьюти-блогера Игоря Синяка напали в Челябинске, когда он приехал провести мастер-класс в одном из магазинов косметики. Местным жителям не понравилась внешность блогера, который использует макияж и рассказывает подписчикам, как красится.
"Плевали мне на одежду, ударили сзади по ноге", — рассказал пострадавший корреспонденту телеканала Москва 24.
По его словам, нападавшие обещали его убить, но его спасли вооруженная охрана и сотрудники магазина. В результате домой в столицу блогер вернулся весь в синяках.
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Происшествия , Видео , Криминал , Челябинск
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