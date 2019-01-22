Горящие суда в Черном море ходили под «черным» флагом, сообщили в ITF

Горящие газовозы в районе Керченского пролива в Черном море ходили под одним из самых "черных" флагов мирового судоходства, предположительно, принадлежат турецкой компании Millennium Denizcilik Gemi, сообщила РИА Новости инспектор Международной организации транспортных рабочих (ITF) Ольга Ананьина.

Ранее главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко сообщил РИА Новости, что, по его данным, оба судна принадлежат одному владельцу, хотя компании, на балансе которых зарегистрированы суда, офшорные и разные, но обе расположены в Ангилье . Также эксперт отметил, что оба судна гасили свои АИС (автоматическая идентификационная система в судоходстве — ред.), что дает возможность говорить о том, что танкеры работали в "серой зоне".

"Оба судна неоднократно, раз пять-шесть, меняли компании и флаги, пока не стали ходить под одним из самых "черных", согласно общепринятой классификации, флагов в мировом судоходстве — флагом Танзании. Если судно имеет такой дешевый флаг, это означает, что судовладелец не озабочен условиями работы экипажа. Регистраторы у "Маэстро" и "Канди", который по всем базам до сих пор числится как "Венис", разные, но, по сути, это просто почтовые ящики, владелец, скорее всего, один, и по нашим источникам, это Millennium Denizcilik Gemi", — сообщила РИА Новости Ольга Ананьина.

По ее словам, пока информации, были ли суда и груз застрахованы, обнаружить не удалось. Также Ананьина уточнила, что судовладелец обязан был выйти на связь со спасателями хотя бы в силу того, что координация движений при условии наличия страховки обеспечит компенсацию поисковой и спасоперации.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков планируют доставить в Керчь.