Суд вынес приговор участникам «Артподготовки»

Московский окружной военный суд (МОВС) назначил наказание в виде и семи и восьми лет трем участникам запрещённой в России экстремистской организации «Артподготовка». Мужчин обвиняют в подготовке теракта. Об этом News.ru сообщили в суде.

По данным следствия они планировали захват госздания в Москве осенью 2017 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как уже сообщал News.ru, в ноябре 2017 года года ФСБ завела уголовное дело об организации террористического сообщества на лидера запрещённой на территории России ячейки «Артподготовка» Вячеслава Мальцева . В отношении пятерых единомышленников — Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептя, Надежду Петрову Андрея Толкачёва — возбудили дела об участии в террористической организации. Кроме того, последний из перечисленных подозревается в подготовке террористического акта.

Спецслужбы полагают, что Петровой и Свищеву было поручено планировать теракты, а другим фигурантам дела заниматься их исполнением.