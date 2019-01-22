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Суд вынес приговор участникам «Артподготовки» 

News.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Московский окружной военный суд (МОВС) назначил наказание в виде и семи и восьми лет трем участникам запрещённой в России экстремистской организации «Артподготовка». Мужчин обвиняют в подготовке теракта. Об этом News.ru сообщили в суде.
«Олегу Дмитриеву и Сергею Озерову назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, Олегу Иванову семь лет колонии строгого режима», — сказал собеседник издания.
По данным следствия они планировали захват госздания в Москве осенью 2017 года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как уже сообщал News.ru, в ноябре 2017 года года ФСБ завела уголовное дело об организации террористического сообщества на лидера запрещённой на территории России ячейки «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. В отношении пятерых единомышленников — Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептя, Надежду Петрову и Андрея Толкачёва — возбудили дела об участии в террористической организации. Кроме того, последний из перечисленных подозревается в подготовке террористического акта.
Спецслужбы полагают, что Петровой и Свищеву было поручено планировать теракты, а другим фигурантам дела заниматься их исполнением.
С 2013 года Мальцев непрерывно утверждал, что 5 ноября 2017 года в России произойдёт революция, и призывал всех своих единомышленников собраться в центрах городов страны и не уходить до отставки президента РФ Владимира Путина.
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Происшествия , Вячеслав Мальцев , Сергей Озеров , Олег Дмитриев , Олег Иванов , Надежда Петрова , Владимир Путин , Андрей Толкачев , ФСБ , ФСИН
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