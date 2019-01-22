Пассажир лайнера, летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Других деталей агентство не приводит. Вооружен ли пассажир, не уточняется.
По данным «Интерфакса», сервис Flight Radar сообщает о нештатной ситуации на борту этого самолета.
Сотрудник справочной службы аэропорта Сургута заявил агентству, что в аэропорт не поступали данные о попытке захвата самолета. В аэропорту сообщили, что этот рейс выполняет «Аэрофлот».
Карта Flight Radar демонстрирует, что самолет повернул в сторону Сургута.
На сайте аэропорта Шереметьево сообщается, что самолет направлен в Ханты-Мансийск.
Flightradar24