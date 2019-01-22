Пассажир рейса в Москву потребовал смены курса на Афганистан

Пассажир лайнера, летящего из Сургута Москву , потребовал развернуть самолет в Афганистан . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Других деталей агентство не приводит. Вооружен ли пассажир, не уточняется.

По данным «Интерфакса», сервис Flight Radar сообщает о нештатной ситуации на борту этого самолета.

Сотрудник справочной службы аэропорта Сургута заявил агентству, что в аэропорт не поступали данные о попытке захвата самолета. В аэропорту сообщили, что этот рейс выполняет «Аэрофлот»

Карта Flight Radar демонстрирует , что самолет повернул в сторону Сургута.

На сайте аэропорта Шереметьево сообщается, что самолет направлен в Ханты-Мансийск.