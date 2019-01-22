Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захваченный самолет сел в Ханты-Мансийске
Захваченный самолет сел в Ханты-Мансийске

Пассажир рейса в Москву потребовал смены курса на Афганистан 

Рамблер + ещё 4 37 минут назад
Фото: flightradar24.com
Пассажир лайнера, летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Других деталей агентство не приводит. Вооружен ли пассажир, не уточняется.
По данным «Интерфакса», сервис Flight Radar сообщает о нештатной ситуации на борту этого самолета.
Сотрудник справочной службы аэропорта Сургута заявил агентству, что в аэропорт не поступали данные о попытке захвата самолета. В аэропорту сообщили, что этот рейс выполняет «Аэрофлот».
Карта Flight Radar демонстрирует, что самолет повернул в сторону Сургута.
На сайте аэропорта Шереметьево сообщается, что самолет направлен в Ханты-Мансийск.
Flightradar24
Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Афганистан , Москва , Сургут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В отделении российского банка прогремел взрыв91
Рыбка и Травка встретились на очной ставке32
Абэ приехал к Путину за Курилами268
«Вы победили!»: Чубайс уступил Захаровой32
Пока вы спали: Российский газ останется на Украине216
Видео
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
01:09
В Кемерово появились фейерверки «Зимняя вишня»
Общество
00:34
Закованному полицией россиянину чуть не отрезали руки
Происшествия
00:52
В отделении российского банка прогремел взрыв
Происшествия
02:59
Раскрыты подробности покушения на Брежнева
Общество Политика
01:06
Отпор бизнесмена похитителям попал на видео
Происшествия
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Другое
00:51
Пистолет «Удав» впервые показали в деле
Армия Оружие
01:21
Дама в красном ползает по центру Лондона
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение