Отпор бизнесмена похитителям попал на видео

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СМИ сообщили о захвате самолета "Аэрофлота"
СМИ сообщили о захвате самолета "Аэрофлота"

Опубликовано видео, на котором московский бизнесмен отбился от похитителей 

РИА Новости 1 час назад
Камеры сняли, как предприниматель в Москве отбился от похитителей, которые в воскресенье выкрали его и вымогали 20 миллионов рублей за освобождение; видео размещено на официальном канале СК на YouTube.
Ранее в ведомстве сообщили, что ночью 20 января вымогатели силой усадили мужчину в свою машину, вывезли в Подмосковье и потребовали за освобождение 20 миллионов рублей.
"Когда потерпевшего привезли к его дому, чтобы получить деньги, мужчина смог вырваться, сел в свой автомобиль и начал таранить машину похитителей", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, инцидент привлек внимание прохожих, которые и вызвали полицию. Прибывший экипаж сумел задержать одного из подозреваемых, которого, судя по кадрам на видео, предприниматель заблокировал в машине. На допросе мужчина во всем признался. Во вторник следствие ходатайствует в суде о его аресте, остальных соучастников преступления ищут.
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