Отпор бизнесмена похитителям попал на видео

Опубликовано видео, на котором московский бизнесмен отбился от похитителей

Камеры сняли, как предприниматель в Москве отбился от похитителей, которые в воскресенье выкрали его и вымогали 20 миллионов рублей за освобождение; видео размещено на официальном канале СК на YouTube.

Ранее в ведомстве сообщили, что ночью 20 января вымогатели силой усадили мужчину в свою машину, вывезли в Подмосковье и потребовали за освобождение 20 миллионов рублей.

"Когда потерпевшего привезли к его дому, чтобы получить деньги, мужчина смог вырваться, сел в свой автомобиль и начал таранить машину похитителей", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, инцидент привлек внимание прохожих, которые и вызвали полицию. Прибывший экипаж сумел задержать одного из подозреваемых, которого, судя по кадрам на видео, предприниматель заблокировал в машине. На допросе мужчина во всем признался. Во вторник следствие ходатайствует в суде о его аресте, остальных соучастников преступления ищут.