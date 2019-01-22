В Москве официантка сломала руку посетительнице кафе 

Официантка сломала руку и нанесла колотое ранение посетительнице кафе на проспекте Мира в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В кафе, расположенном по адресу: проспект Мира, дом 21, между клиенткой 1967 года рождения и 29-летней официанткой из Таджикистана произошел конфликт. В ходе него официантка нанесла посетительнице побои и колотые ранения неустановленным предметом. Женщина получила перелом левой локтевой кисти", — сказал собеседник агентства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Причинение вреда здоровью средней тяжести").