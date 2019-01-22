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В Твери группа подростков жестоко избила трех несовершеннолетних 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственное управление СК РФ по Тверской области проводит проверку по факту избиения группой подростков трех несовершеннолетних в Твери. О происшествии стало известно из публикаций в СМИ, сообщает во вторник пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Несколько местных СМИ опубликовали информацию о том, что трое подростков в возрасте 13-14 лет подшучивали над женщиной, за нее заступились ее дочери со своими друзьями, которые "пришли на помощь с бейсбольными битами". Отобрав у них биты, молодые люди избили женщину и ее дочерей.
"21 января 2019 года группа других подростков, узнав о произошедшем, нашла тех трех несовершеннолетних, отвели их к заброшенному зданию и поставили на колени, после чего заставили ребят извиниться, а затем жестоко избили", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что избиение подростки сняли на видео и выложили в закрытых группах в социальных сетях. По данным фактам начата доследственная проверка.
"По ее результатам будет принято процессуальное решение", — добавили в пресс-службе.
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Происшествия , СКР , Тверь
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