В Твери группа подростков жестоко избила трех несовершеннолетних

Несколько местных СМИ опубликовали информацию о том, что трое подростков в возрасте 13-14 лет подшучивали над женщиной, за нее заступились ее дочери со своими друзьями, которые "пришли на помощь с бейсбольными битами". Отобрав у них биты, молодые люди избили женщину и ее дочерей.

"21 января 2019 года группа других подростков, узнав о произошедшем, нашла тех трех несовершеннолетних, отвели их к заброшенному зданию и поставили на колени, после чего заставили ребят извиниться, а затем жестоко избили", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что избиение подростки сняли на видео и выложили в закрытых группах в социальных сетях. По данным фактам начата доследственная проверка.