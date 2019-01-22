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Пьяный россиянин избил приехавшего к нему 82-летнего врача скорой помощи 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Самаре пьяный мужчина избил приехавшего к нему на помощь 82-летнего врача скорой помощи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
По информации ведомства, 16 января врач приехал на вызов в самарский поселок городского типа Прибрежный. Пациент находился в подъезде одного из домов в состоянии алкогольного опьянения. Он напал на медика и несколько раз его ударил в голову и живот.
После нападения пострадавший самостоятельно обратился в больницу.
«Стаж его работы в скорой помощи — более 30 лет. Он выходит на дежурства наравне с другими медиками. Администрация самарской станции скорой медицинской помощи по факту случившегося обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе.
По словам источника в правоохранительных органах, скорую помощь вызвала жительница дома, которой показалось, что под лестницей лежит ребенок. Собеседник агентства добавил, что полиция установила личность нападавшего: это 20-летний молодой человек, «который ведет бродячий образ жизни, несмотря на то, что родители у него есть».
В феврале прошлого года в Липецкой области группа пьяных подростков напала на реаниматолога при оказании помощи их другу. Сначала ее избили по голове, а затем принялись душить. В их отношении возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Самара
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