Аксенов сообщил о 14 погибших на судах в Керченском проливе

В результате пожаров на судах в Керченском проливе погибли 14 человек. Об этом журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов со ссылкой на данные главы МЧС РК Сергея Шахова.

Ранее сообщалось об 11 жертвах происшествия и 12 спасенных моряках. По данным Росморречфлота, спасены четверо граждан Индии и восемь граждан Турции. Среди погибших опознаны тела двоих граждан Индии.

"Сегодня в 9:00 министр чрезвычайных ситуаций РК мне доложил в устном режиме о 14 погибших. На этот час спасенных, наверное, больше не будет из-за температуры воды", —сказал Аксенов.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время корабли со спасенными членами экипажей прибудут в Керчь. В понедельник в нейтральных водах в Керченском проливе загорелись танкеры "Канди" и "Маэстро", которые шли под флагом Танзании.