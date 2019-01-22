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Аксенов сообщил о 14 погибших на судах в Керченском проливе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: Керчь ФМ РИА Крым: https://crimea.ria.ru/incidents/20190122/1115937449.html
В результате пожаров на судах в Керченском проливе погибли 14 человек. Об этом журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов со ссылкой на данные главы МЧС РК Сергея Шахова.
Ранее сообщалось об 11 жертвах происшествия и 12 спасенных моряках. По данным Росморречфлота, спасены четверо граждан Индии и восемь граждан Турции. Среди погибших опознаны тела двоих граждан Индии.
"Сегодня в 9:00 министр чрезвычайных ситуаций РК мне доложил в устном режиме о 14 погибших. На этот час спасенных, наверное, больше не будет из-за температуры воды", —сказал Аксенов.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время корабли со спасенными членами экипажей прибудут в Керчь. В понедельник в нейтральных водах в Керченском проливе загорелись танкеры "Канди" и "Маэстро", которые шли под флагом Танзании.
По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. По факту гибели людей Следком возбудил уголовное дело.
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Происшествия , СКР
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