Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело в отношении замглавы администрации Славянского района, незаконно подписавшей разрешение на строительство многоквартирного дома. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой Краснодарского края.
"Заместитель главы администрации Славянского района по вопросам архитектуры и строительства, осознавая, что в отсутствие технических условий на водоснабжение, водоотведение, электроснабжение невозможно будет ввести в эксплуатацию многоквартирный дом, незаконно подписала разрешение на строительство. По настоящее время строительство объекта не ведется, при этом гражданами заключено 15 договоров долевого участия на сумму свыше 21 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Данное действие выходит за пределы полномочий замглавы и нарушает права участников долевого строительства.
"По результатам рассмотрения материалов в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — уточняется в сообщении.