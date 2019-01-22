У Уилана при задержании нашли документы, содержащие гостайну

"Обвинение говорит, что при нем имелись сведения. Да, при нем имелись сведения. Составляют ли они гостайну? Я подтверждаю, что составляют. Все остальное я комментировать не могу", — сказал он агентству, комментируя найденные у иностранца документы.

Сейчас Уилан помещен в СИЗО . Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его заключение под стражу.

О задержании Уилана в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, он проводил в России шпионскую акцию. По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу.

По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Пол Уилан работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. У Уилана есть гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады.