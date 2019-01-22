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У Уилана при задержании нашли документы, содержащие гостайну 

РИА Новости + ещё 5 59 минут назад
Фото: из личного архива
При задержании за шпионаж гражданина четырех государств Пола Уилана за шпионаж в Москве у него нашли документы, содержащие гостайну, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.
"Обвинение говорит, что при нем имелись сведения. Да, при нем имелись сведения. Составляют ли они гостайну? Я подтверждаю, что составляют. Все остальное я комментировать не могу", — сказал он агентству, комментируя найденные у иностранца документы.
Сейчас Уилан помещен в СИЗО. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его заключение под стражу.
О задержании Уилана в Москве ФСБ России сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, он проводил в России шпионскую акцию. По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу.
По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Пол Уилан работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. У Уилана есть гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады.
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Происшествия , Владимир Жеребенков , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Москва
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