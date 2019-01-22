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Новосибирский банк назвал причину взрыва в отделении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники отделения банка по улице Первомайской в Новосибирске, где из-за взрыва пострадали банкоматы, считают, что злоумышленники пытались похитить деньги. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя банка.
По словам представителя, 22 января неизвестные люди хотели ограбить банк. Он отметил, что никто не пострадал потому, что банк не работал рано утром.
По информации представителя, злоумышленникам не удалось похитить деньги. В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб.
Руководство приняло решение закрыть банк минимум до завтрашнего дня.
Ранее сообщалось, что в банке Новосибирска произошел взрыв.
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