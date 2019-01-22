Взрыв судов в Черном море связали с перевозкой газа в Сирию

«Оба танкера скрывали свои действия, особенно «Маэстро», который работал челноком, то есть «бегал» непосредственно в Сирию. А «Канди» был грузонаполнителем — перегружал газ на «Маэстро» на якорной стоянке», — рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области морской тематики Михаил Войтенко.

Он отметил, что загоревшиеся возле Керченского пролива суда занимались нелегальной перевалкой грузов, что и могло привести к аварии.

Главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко рассказал, что танкеры «Канди» и «Маэстро», которые накануне загорелись в Керченском проливе, находились «в черном списке министерства финансов США за поставки газа в Сирию».

Эти корабли, по мнению эксперта, занимались нелегальной перевалкой грузов.

«Оба танкера скрывали свои действия, особенно «Маэстро», который работал челноком, то есть «бегал» непосредственно в Сирию. А «Канди» был грузонаполнителем — перегружал газ на «Маэстро» на якорной стоянке, где осуществляются такие операции. Понятно, почему произошел пожар — там все «серое», все скрываемое… Эта авария явно была вызвана нарушениями правил технической эксплуатации и правил безопасности», — отметил Войтенко.

По его словам, с подобными нарушениями невозможно бороться.

«Я не думаю, что эти поставки происходили без ведома России. Это происходило и будет происходить дальше», — предположил эксперт.

Войтенко подчеркнул, что подобными поставками занимаются многие страны. В частности, за нелегальными перевозками нефти на Северный Кипр стоят «крупные известные западные компании».

«Есть и другие аналогичные случаи. В общем, все этим занимаются. И что с этим поделать? По мере того, как все в мире становится прозрачнее, может, это прекратится? Все отлавливается и отслеживается», — подытожил Михаил Войтенко.

О том, как в Керченском проливе происходит нелегальная перевалка энергоресурсов и других товаров, рассказал экс-министр транспорта Крыма, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. По его словам, эта перевалка ведется еще с украинского периода. Суда за пределами 12-мильной зоны используются как склады, куда свозятся грузы и перепродаются по завышенной цене, что позволяет офшорным компаниям минимизировать расходы.

«Покупателем в таких схемах выступают офшорные компании. Заключается контракт с офшором, по заниженной цене, естественно, бюджет получает минимальные налоги, после товар на судне покидает территориальные воды России и двигается к «матке» и там просто перепродается, уже по другой завышенной цене», — пояснил Цуркин.

Он подчеркнул, что суда-матки практически никогда не заходят в порт, они всегда болтаются на якоре в море и выполняют свои функции плавучих складов. По его словам, за услуги налили/слили берется в среднем 2-4 доллара за тонну, что в разы дешевле, чем зайти в порт и сделать это официально.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вечером в районе Керченского пролива загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. Причиной пожара названо нарушение при передаче топлива с одного на другое судно. Всего на судах был 31 человек, спасены 12 моряков, обнаружены 14 погибших. Утром во вторник спасатели сообщили, что надежды найти оставшихся членов экипажа живыми больше нет.