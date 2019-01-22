Излюбленная тема украинских контрабандистов

Нелегальная перевалка давно излюбленная тема еще украинских контрабандистов. Перевалку за пределами 12 мильной зоны пытались контролировать все кому не лень, во все времена.

Сегодня произошла трагедия, за пределами 12 мильной зоне при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать.

Законодательство России , предельно строгое, четко прослеживаются все экономические моменты, налогообложение в отношении нефтепродуктов требует определенной финансовой нагрузки. Все эти контролирующие факторы так или иначе порождают желание жуликов на этом нажиться.

Есть два фактора по которым работает эта схема:

1. Многие суда из-за своей низкой осадки, более 8 м, не могут пройти Керчь-Еникальский канал и не могут брать грузы в портах Азовского моря и реки Дон. Суда более высокой осадки, имеющие возможность проходить Керченский пролив, доставляют грузы, из Азова на рейд к большому кораблю в народе называется «матка», который выступает сборщиком грузов, своеобразным складом на воде, после к такой «матке» походят другие многотоннажные суда, куда и перегружается все собраные грузы. Грузы в основном нефтепродукты и зерновые.

2. Минимизация налогообложения. Второй аспект. Многие экспортируют грузы по минимальной возможной цене. Покупателем в таких схемах выступают офшорные компании. Заключается контракт с офшором, по заниженной цене, естественно бюджет получает минимальные налоги, после товар на судне покидает территориальные воды России и двигается к «матке» и там просто перепродается, уже по другой завышенной цене.

Во всех этих схемах нет никакого контроля безопасности, борьбы за живучесть, соответствия нормам и прочему.

Так эти «суда-матки» практически никогда не заходят в порт, они всегда болтаются на якоре в море и выполняют свои функции плавучих складов. За услуги налили/слили берется в среднем 2-4$ за тонну, это в разы дешевле чем в зайти в порт и сделать это официально. Ранее обеспечивающим всем необходим (вода, еда и прочее) эти «матки» были предприниматели из той далекой крымской Украины до 2014 г, сейчас многие из них интегрировались в российское правовое поле. Большая часть ушла на Украину и оттуда снабжает всем необходимым данный флот.

Анатолий Цуркин,

министр транспорта Крыма в 2014 — 2015 гг., председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма