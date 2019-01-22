Эксперты рассказали, кто виноват в гибели людей в Керченском проливе

Капитан дальнего плавания и эксперт по морскому праву рассказали о причинах ЧП в Черном море.

Два танкера-газовоза «Канди» и «Маэстро» потерпели бедствие в Керченском проливе. На судах произошло возгорание, в результате которого погибло 11 человек. Всего на танкерах находилось 32 человека, 12 из них удалось спасти, однако еще девять человек числятся пропавшими без вести. Экипаж состоял из граждан Турции и Индии. По предварительным данным причиной бедствия стало нарушение техники безопасности на фоне неудовлетворительного состояния самих судов. Кроме того предположительной причиной могла стать низкая квалификация экипажа.

Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев рассказал НСН, что могло стать причиной возгорания судов.

«Дело в том, что они занимались передачей топлива друг другу. Вообще, сухогрузы не приспособлены, чтобы топливо давать. Они приспособлены только, чтобы топливо брать. Зачем ему топливо давать, когда он работает на топливе? У него есть система танков, поэтому насосы кой-какие есть, можно смастерить какую-то систему. Но это все нарушение техники безопасности. Когда топливо качают, когда топливо льется, создается статическое электричество. Топливо журчит, свободное пространство в танке начинает создавать горючую смесь», — рассказал капитан.

Новости за ночь: В результате пожара в Керченском проливе погибло 11 человек Малафеев добавил, что возгорание также могло произойти из-за возраста судов и соответственной квалификации экипажа. Такого же мнения придерживается и главный редактор «Морского бюллетеня», эксперт по морскому праву Михаил Войтенко . Он сообщил, что суда, на которых произошло возгорание 1990-1992 года постройки, передают РИА Новости

«Думаю, и низкая квалификация экипажа — опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах. Полагаю, судовладелец у них один, хотя компании офшорные зарегистрированы разные, но обе в Ангилье», — сообщил эксперт.

Напомним, ЧП произошло вечером 21 января в 16 морских милях от побережья Краснодарского края. Суда, на которых произошло возгорание, шли вне территориальных вод Российской Федерации под флагом Танзании.