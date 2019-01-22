«Без надежды найти живых»: в Керченском проливе свернули спасательную операцию

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам представителей агентства, операция по состоянию на 6.00 переведена из спасательной в поисковую.

" [Статус операции изменен] из-за отсутствия надежды найти живых", — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Также уточняется, что суда в настоящее время продолжают гореть. Без вести пропавшими числятся десять человек.

Ранее сообщалось, что пять судов ищут членов экипажа загоревшихся в Керченском проливе кораблей.