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«Без надежды найти живых»: в Керченском проливе свернули спасательную операцию 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Kerch.FM
В пресс-службе Росморречфлота заявили, что спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам представителей агентства, операция по состоянию на 6.00 переведена из спасательной в поисковую.
" [Статус операции изменен] из-за отсутствия надежды найти живых", — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Также уточняется, что суда в настоящее время продолжают гореть. Без вести пропавшими числятся десять человек.
Ранее сообщалось, что пять судов ищут членов экипажа загоревшихся в Керченском проливе кораблей.
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