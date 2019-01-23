В Петербурге эвакуировали более 300 человек из-за пожара в общежитии

Не менее 300 человек эвакуировали из пятиэтажного общежития Государственного технологического института в Московском районе Санкт-Петербурга после пожара в подвале, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. "Пожар возник в подвале Государственного технологического института по адресу: Яковлевский переулок, дом 8. В целях безопасности были эвакуированы свыше 300 человек", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пожар удалось полностью ликвидировать в 02.40. Борьбу с огнем вели 35 человек и около 10 единиц техники. Обстоятельства возгорания выясняются.