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В Петербурге эвакуировали более 300 человек из-за пожара в общежитии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Не менее 300 человек эвакуировали из пятиэтажного общежития Государственного технологического института в Московском районе Санкт-Петербурга после пожара в подвале, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Пожар возник в подвале Государственного технологического института по адресу: Яковлевский переулок, дом 8. В целях безопасности были эвакуированы свыше 300 человек", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пожар удалось полностью ликвидировать в 02.40. Борьбу с огнем вели 35 человек и около 10 единиц техники. Обстоятельства возгорания выясняются.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости , Санкт-Петербург
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