В отделении российского банка прогремел взрыв

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В отделении одного из банков в Новосибирске произошел взрыв 

ТАСС + ещё 19 4 часа назад
Взрыв мог повредить банкоматы и помещение круглосуточного отделения одного из банков в Новосибирске, расположенного по улице Первомайская. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
"Поступило сообщение о задымлении и разбитом окне круглосуточного банковского учреждения по улице Первомайская. На место незамедлительно выехала оперативная группа, по указанному адресу обнаружено поврежденное помещение и банкоматы, из которых не были похищены денежные средства, они не были вскрыты. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и взрыв", — сказал собеседник агентства.
Новосибирский банк назвал причину взрыва
В пресс-службе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также экспертизы по установлению причин происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").
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Происшествия , Видео , Новосибирск
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