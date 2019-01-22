В отделении российского банка прогремел взрыв

В отделении одного из банков в Новосибирске произошел взрыв

Взрыв мог повредить банкоматы и помещение круглосуточного отделения одного из банков в Новосибирске , расположенного по улице Первомайская. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Поступило сообщение о задымлении и разбитом окне круглосуточного банковского учреждения по улице Первомайская. На место незамедлительно выехала оперативная группа, по указанному адресу обнаружено поврежденное помещение и банкоматы, из которых не были похищены денежные средства, они не были вскрыты. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и взрыв", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также экспертизы по установлению причин происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").