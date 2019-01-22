Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В отделении одного из банков в Новосибирске произошел взрыв 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Взрыв мог повредить банкоматы и помещение круглосуточного отделения одного из банков в Новосибирске, расположенного по улице Первомайская. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
"Поступило сообщение о задымлении и разбитом окне круглосуточного банковского учреждения по улице Первомайская. На место незамедлительно выехала оперативная группа, по указанному адресу обнаружено поврежденное помещение и банкоматы, из которых не были похищены денежные средства, они не были вскрыты. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и взрыв", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также экспертизы по установлению причин происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").
ТАСС: последние новости
Суд в Карелии 18 марта огласит приговор по делу о гибели детей на Сямозере На Камчатке возбудили уголовные дела после нападения заключенных на сотрудников колонии Росморречфлот заявил, что шансов найти выживших моряков с горящих в Черном море судов нет
Комментарии
Происшествия , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подарили победу РФ без единого выстрела474
Керченский инцидент: Дания угрожает России237
ЧП в Черном море: Возникли новые сложности5
В Киеве признались в «позорном провале» Украины150
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале113
Видео
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
02:59
Рабочий разнёс отель из-за недоплаченной зарплаты
Общество Происшествия
00:43
ЧП в Черном море: Возникли новые сложности
Происшествия Пожары
04:32
Бандита задержали с помощью странных палок
Азия Криминал
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение