«Там творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе

В Керченском проливе жертвами пожара на двух судах стали не менее 14 человек, местонахождение еще пятерых неизвестно. ЧП произошло вечером в понедельник, 21 января. По предварительным данным, при неосторожной перекачке топлива с газовоза на танкер произошел взрыв и возгорание. Пламя охватило оба судна, моряки были вынуждены прыгать с борта в воду. Возбуждено уголовное дело.

Два судна под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе в 16 милях от Краснодарского края , южнее мыса Опук. По предварительным данным, на одном из кораблей, предположительно, на газовозе Maestro произошел взрыв во время перекачки топлива на танкер Candy. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что причиной трагедии могло стать несоблюдение правил безопасности. Кроме того, судна находились на нелегальной якорной стоянке.

На борту находился 31 человек: 17 на Candy (девять граждан Турции и восемь — Индии ) и 14 человек на Maestro (по семь граждан Турции и Индии). Россиян среди членов экипажа не было.

На записях переговоров экипажей судов, находившихся рядом с местом происшествия, было слышно иностранную речь, мужчина очень взволнованным голосом сообщает координаты и говорит, что на борту пожар. Судя по всему, это член экипажа одного из судов, на которых произошла трагедия.

Свою помощь в спасении терпящих бедствие предложили все находящиеся рядом суда, в том числе круизное судно «Князь Владимир», которое обычно курсирует вдоль крымского побережья как плавучий отель, сообщает «Звезда».

Экипажи предупреждают друг друга о возможном местонахождении выпрыгнувших за борт с горящих танкеров моряков, помогают в поиске с помощью прожекторов: «Двух получается достать. Одного бьет по борту. Сейчас, с этими разберусь»; «Шлюпка, мы сейчас двух человек примем. И пойдут еще туда, куда мы прожектором светим».

Через какое-то время в переговорах появляются сведения о поднятых из воды живых людях и телах погибших: «Первый. Ариц Зугу. Индия. Матрос»; «Повар. Альберт. Турция. Все, два человека, чувствуют себя хорошо». На вопрос о причине пожара спасенные люди ответить пока не могут, слышно из записей: «Они пока бессвязно говорят. Говорят, что взрыв. Какой-то взрыв».

Спасатели вытащили на поверхность тела 11 погибших, еще три человека, по словам очевидцев, сразу ушли под воду. Местонахождение пятерых до сих пор не известно.

«Про еще пятерых неизвестно, были ли они в воде или остались на горящих судах», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росморречфлота.

Таким образом на момент публикации пропавшими без вести считаются восемь человек.

Спасено 12 человек, в том числе капитаны обоих судов. Их должны были доставить к часу ночи в Керчь. Информации о пострадавших моряках пока нет, однако известно, что они, скорее всего, получили переохлаждение.

По факту гибели членов экипажей Maestro и Candy возбуждено уголовное дело. «Следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Черного моря (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — заявили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ

Танкер Candy, по данным сайта vesselfinder.com, был построен в 1992 году. Maestro был введен в эксплуатацию в 1990 году. В последние несколько рейсов оба судна ходили между Темрюком и Керчью. Как заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик журналистам в Анкаре, владельцем кораблей, шедших под флагом Танзании, является гражданин Турции.

Происшествие не повлияло на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, заявил директор «Крымских морских портов» Алексей Волков . По его словам, ЧП произошло за пределами 12-мильной зоны территориальных вод.

При этом ЧП с большой вероятностью негативно скажется на экосистеме Керченского пролива, сообщают эксперты по защите природы.

«Если предположить, что произойдет разлитие мазута или нефти, загрязнение, то, во-первых, пострадают морские птицы, это однозначно. Были уже такие случаи, при разливе нефтепродуктов страдают в первую очередь птицы. Во-вторых, опосредованно будут страдать морские млекопитающие, но не сразу: сначала загрязняется рыба, планктон и другие существа, а потом все это попадает в организм морских млекопитающих через пищевые цепи», — сказала ТАСС кандидат биологических наук, ветеринарный врач-микробиолог, научный руководитель Центра спасения дельфинов «Дельфа» на Кубани Татьяна Денисенко.

С ней согласен и директор Кавказского отделения WWF России Валерий Шмунк. По его словам, происшествие «может на долгие годы осложнить и курортную деятельность, и экологию».