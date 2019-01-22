«Шли убивать»: как петербуржец защитился от уголовников и попал под статью

Санкт-Петербурге полицейские разбираются в уголовном деле об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Потерпевшие — ранее судимые молодые люди, а подозреваемый — 38-летний отец двоих детей Кирилл Куркин, проблем с законом никогда не имевший. Кирилл уверяет, что пьяные уголовники бросились на него с кирпичом и угрозами проломить череп, вынудив применить травматическое оружие. Теперь ему светит два года колонии.

"Травмат" против кирпича

Инцидент произошел вечером 12 января в Приморском районе Санкт-Петербурга. "Я возвращался с работы и увидел, как возле подъезда два молодых человека били металлическую тележку о стену, — рассказывает РИА Новости Кирилл Куркин. — Сделал им замечание — и сразу получил удар ногой в живот. В подъезде их поджидал еще один знакомый и две девушки".

В помещении, по словам Кирилла, компания продолжала вести себя шумно, на очередное замечание отреагировала крайне агрессивно.

"Один из парней схватил кирпич, которым была подперта входная дверь, и двинулся в мою сторону, — продолжает Куркин. — Я выбежал на улицу, достал из сумки травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. После этого за моей спиной прозвучала фраза: "У него пугач, вали его, на фиг!"

Молодой человек, по словам Кирилла, уже занес руку, чтобы нанести удар камнем по голове. Остановить его удалось лишь с помощью оружия.

"Возможно, я несколько раз промахнулся — упал он только после пятого выстрела. Скорее всего, парень был под действием алкоголя или наркотиков, — добавляет петербуржец. — Его приятель подобрал кирпич и также попытался на меня напасть".

На этот раз хватило одного выстрела — пуля угодила молодому человеку в лицо, он упал без сознания. Куркин сам вызвал скорую помощь и полицию. Пока ждали медиков, первый нападавший вновь поднялся и направился к Кириллу, но его остановил приятель.

"Я услышала крики, выглянула в окно и увидела, как два молодых человека поочередно на кого-то бросались с кирпичом в руках, — сообщила РИА Новости Елена, проживающая в доме, возле которого произошел инцидент. — Со стороны похоже, что оружие применено вполне обоснованно. Хотя полицейские, приехавшие на вызов, сказали, что надо было дождаться, пока тебя ударят, и только потом стрелять".

В итоге обоих нападавших госпитализировали в районную больницу, а Куркина отвезли в наручниках в ближайшее отделение полиции.

"Сутки продержали в камере, но никто из сотрудников даже не поинтересовался из-за чего возник конфликт, — возмущается Кирилл. — Такое чувство, что они уже тогда решили выставить меня крайним".

Затянувшийся конфликт

Потерпевшими, по словам Кирилла, оказались 18-летний Павел Янин и 20-летний Алексей Куриленко. По информации знакомых, несмотря на юный возраст, оба уже имели серьезные проблемы с законом. В частности, Павла судили за умышленное уничтожение имущества и покушение на кражу.

"Леша сидел за грабеж, кражу и хулиганство. Освободился по УДО в сентябре, — рассказывает РИА Новости соседка Алексея. — Наша спокойная жизнь сразу закончилась: во дворе и в подъезде стали собираться шумные пьяные компании, многие употребляли наркотики, вели себя агрессивно, постоянно ко всем цеплялись".

Два месяца назад между Куриленко и Куркиным уже был серьезный инцидент, но виновных полицейские так и не установили.

"Первого ноября Алексей с приятелем сломали электрический щиток на лестничной площадке возле моей квартиры, — объясняет Кирилл. — Я вышел в подъезд и сделал замечание, в ответ они несколько раз ударили меня по голове и сорвали золотую цепочку".

Пострадавший подал заявление в отдел полиции № 86 и прокуратуру Приморского района, однако в возбуждении уголовного дела силовики отказали, похищенную цепочку не нашли.

Сейчас Куриленко с Яниным находятся в больнице. Сразу после случившегося они удалили из социальных сетей свои странички.

Встречное заявление

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье УК России "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

"Известно, что между 38-летним мужчиной и двумя молодыми людьми возникла ссора, в результате которой последние получили ранения из травматического пистолета Grand Power T12, — уточнил пресс-секретарь ведомства Вячеслав Степченко. — В результате проверки выяснилось, что оружие было официально зарегистрировано, сейчас оно изъято".

Куркину грозит до двух лет лишения свободы. Обвинения предъявят в ближайшие дни. Он написал встречное заявление по статье "Угроза убийством". Реакция полицейских пока неизвестна.