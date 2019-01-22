Эксперт назвал возможную причину пожара на судах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах-газовозах в районе Керченского пролива в Черном море могло стать нарушение техники безопасности на фоне неудовлетворительного состояния судов, сообщил РИА Новости главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным Росморречфлота, 12 человек спасены, 11 тел обнаружено и девять пропали без вести.

"Скорее все вместе — и нарушение техники безопасности (привело к пожару — ред.), и состояние судов. Оба 1990-1992 года постройки. Думаю, и низкая квалификация экипажа — опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах. Полагаю, судовладелец у них один, хотя компании офшорные зарегистрированы разные, но обе в Ангилье", — считает Войтенко.

По словам эксперта, незадолго до происшествия — возникновения пожара при перекачке газа с борта на борт — оба газовоза "маскировались".