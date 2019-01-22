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Эксперт назвал возможную причину пожара на судах в Черном море 

РИА Новости
Причиной пожара на двух танкерах-газовозах в районе Керченского пролива в Черном море могло стать нарушение техники безопасности на фоне неудовлетворительного состояния судов, сообщил РИА Новости главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко.
Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным Росморречфлота, 12 человек спасены, 11 тел обнаружено и девять пропали без вести.
"Скорее все вместе — и нарушение техники безопасности (привело к пожару — ред.), и состояние судов. Оба 1990-1992 года постройки. Думаю, и низкая квалификация экипажа — опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах. Полагаю, судовладелец у них один, хотя компании офшорные зарегистрированы разные, но обе в Ангилье", — считает Войтенко.
По словам эксперта, незадолго до происшествия — возникновения пожара при перекачке газа с борта на борт — оба газовоза "маскировались".
"Оба судна гасили свои АИС (автоматическая идентификационная система в судоходстве — ред.), что даёт возможность говорить о том, что танкеры работали в "серой зоне", с нелегальными схемами перевозки и перегрузки сжиженного углеводородного газа (СУГ). С большими временными интервалами регистрировались у берегов Стамбула и Темрюка", — добавил Войтенко.
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Происшествия , Видео , Михаил Войтенко , РИА Новости , Танзания
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