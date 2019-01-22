«Поднимайте всех — мы идем мстить»

На Урале суд поставил точку в громком деле о беспорядках в цыганском поселке под Екатеринбургом . Двое погибших, 13 раненых и 19 человек на скамье подсудимых. Так закончилась история уральских Ромео и Джульетты: молодой цыган влюбился в девушку-казачку, и та ответила взаимностью. Но ее родня была против этого союза. Взаимные обиды и оскорбления закончились кровопролитием. Вооруженная толпа цыган напала на дом обидчиков. По воле случая четверо казаков одержали верх в неравной схватке, но на то, чтобы разобраться в этой лихо закрученной истории, следствию понадобилось больше двух лет. Вместе со следователями в деле разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Любовь вопреки

Алиса Дутова познакомилась с Дмитрием Пестриковым в начале 2016 года. Очень скоро между 24-летней казачкой (ее отец внесен в реестр Екатеринбургского казачьего войска) и 25-летним цыганом, судимым за мошенничество, начался бурный роман. Причем у Пестрикова к тому времени уже была жена-цыганка и несколько детей. Расставаться с ними он не собирался, о чем честно сообщил Дутовой и предложил ей стать второй женой. Естественно, без регистрации в загсе — в его семье о таких мелочах, как документы, просто не думают.

Многие из близких Пестрикова спокойно жили, к примеру, без паспортов. О начальном образовании тоже не волновались — пятеро родных молодого цыгана к 18 годам не умели ни читать, ни писать. Что до самого Пестрикова, то он, прирожденный психолог, мог похвастаться импозантностью и умением нравиться людям. Собственно, и судимость он получил за то, что в ходе сделки по продаже недвижимости просто уболтал и обманул жертву.

Немудрено, что родителям Дутовой ее роман с Пестриковым (которого они почему-то считали наркоторговцем) категорически не нравился. Они всячески демонстрировали свое неудовольствие, но прямо запретить уже взрослой дочери вступать в отношения не могли. Дутова в конце концов согласилась стать второй женой Пестрикова и вскоре забеременела. При этом девушка не оставляла попыток ввести своего избранника в семью. На все семейные торжества они приезжали вместе, что неизменно заканчивалось конфликтами.

2 сентября 2016 года в семье Дутовых отмечали день рождения одного из детей. В доме, расположенном в поселке Горный Щит под Екатеринбургом, собралось несколько десятков гостей, почти все — казаки. Праздновали на улице, и Алиса Дутова с Дмитрием Пестриковым оказались за одним столом со старинным другом ее отца — 45-летним Олегом Шишовым . После нескольких тостов между мужчинами вспыхнула ссора из-за некрасивой, с точки зрения казаков, связи.

Симпатии собравшихся, само собой, оказались на стороне Шишова, и в какой-то момент тот громко и нецензурно оскорбил Пестрикова. Дмитрий за словом в карман не полез, вспыхнул скандал, грозящий дракой. Тогда Алиса затолкала своего избранника в машину и увезла домой. Напоследок Пестриков заявил Шишову, годящемуся ему в отцы, что завтра вызывает его на стрелку, чтобы смыть оскорбление кровью. Правда, казаки на эти слова внимания не обратили.

Чума на оба ваши дома

Дмитрий Пестриков в машине сразу позвонил старшему брату Руслану Оглы — позже этот звонок станет первым доказательством следствия. Дело в том, что сам Пестриков среди родных большим авторитетом не пользовался из-за молодости и горячности. Но Руслан (профессиональный каратист, ранее судимый за торговлю наркотиками) считался одним из авторитетнейших цыган Свердловской области , слово которого пользовалось весом и в регионе, и за его пределами.

— Руслан Оглы в своих показаниях и на следствии, и в суде говорил, что Пестриков сообщил ему об оскорблении и попросил помочь с людьми на стрелку, — рассказывает майор юстиции Дмитрий Аникин , в то время старший следователь по особо важным делам регионального управления Следственного комитета России (СКР). — В первую очередь имелись в виду спортсмены-единоборцы. Руслан в принципе согласился помочь Пестрикову, но для начала назначил встречу — на следующий день, 3 сентября. Он хотел понять, для чего ввязываться в разборку самому и привлекать друзей.

Пестриков обзвонил и других братьев-цыган и тоже попросил их о помощи в разборке с казаками.

— По данным следствия, Пестриков в ночь со 2 на 3 сентября позвонил восьми мужчинам, своим братьям и друзьям, как цыганам, так и славянам, — уточняет майор Дмитрий Аникин. — Его просьбу, адресованную им, можно было изложить примерно так: «Поднимайте людей, собирайте всех — мы идем на стрелку, мстить за полученное мной оскорбление». При этом Пестриков уточнял, что всем надо приходить с оружием. Правда, те, к кому он обращался, требовали разъяснений: что за оскорбление и почему за него надо мстить.

В итоге цыгане договорились днем 3 сентября встретиться у одного из торговых комплексов Екатеринбурга и там же собрать людей. Судя по анализу телефонных переговоров Пестрикова, при каждом из них присутствовала Алиса Дутова. В это время ее родные, казаки, продолжали отмечать день рождения, даже не догадываясь, что замышляется против них.

Семейное дело

За короткое время Пестриков и цыгане сумели собрать три десятка человек — родственников-цыган и молодых спортсменов-славян, в основном борцов. Здесь не обойтись без короткой экскурсии в прошлое семейства Пестриковых-Оглы.

У Романа Нейшевича, отца Дмитрия Пестрикова, было как минимум три жены: две с фамилиями Оглы и одна с фамилией Пестрикова. Родным братом Дмитрию приходился Вячеслав Пестриков , точное количество его братьев по линии Оглы неизвестно. Что до главы большого семейства, то он, по оперативным данным, имел отношение к торговле наркотиками на территории Свердловской и соседних областей. В 2000 году Нейшевича осудили на пожизненное лишение свободы — за то, что в составе организованной группы он убил несколько человек, вероятно, конкурентов по наркобизнесу.

Но перед этим процессом Нейшевич был достаточно богатым человеком и значительную часть своего состояния сумел сохранить, передав детям. Вероятно, среди его наследия было и место в наркоторговле — недаром сыновья влиятельного цыгана неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов , а некоторые мотали сроки за торговлю запрещенными веществами. Аслани Оглы даже несколько лет скрывался (причем успешно) на территории Украины из-за розыска по подозрению в наркоторговле.

Любопытно, что почти все братья Оглы в момент задержания не имели ни российских паспортов, ни свидетельств о рождении, двое даже не помнили отца. Но все однозначно позиционировали себя в качестве тех, кто идет вразрез с законами государства.

— На следствие возложена обязанность установить личность обвиняемого, и поэтому мы вынуждены были проводить генетическую экспертизу отцовства, — рассказывает старший следователь по особо важным делам Аникин. — По нашему запросу Романа Нейшевича этапировали в Екатеринбург, где он был допрошен как свидетель и дал образцы своего ДНК. Так что родственные узы были установлены достоверно.

Но вернемся к нашей истории. Многочисленные братья Оглы занимались единоборствами и имели друзей среди спортсменов, особенно молодых и перспективных. Поэтому когда Дмитрий Пестриков позвонил братьям, они задействовали свои спортивные связи: младшему из тех, кого позвали Оглы, едва исполнилось 17 лет, а старшему не было еще и 21 года. Кроме того, на стрелку собрались и подручные цыган: кто-то работал водителем, кто-то — помощником в сомнительных делах.

На мажорной ноте

3 сентября в 15:00 все приглашенные на стрелку собрались на парковке торгово-развлекательного комплекса «Фан Фан» в центре Екатеринбурга, на Ясной улице. На видео с камер наблюдения хорошо видно, как собираются приглашенные. Первыми подтянулись молодые ребята-спортсмены. Они приезжали на общественном транспорте; только Павел Басаргин (военнослужащий, в тот момент проходивший службу в спортроте Министерства обороны и, по сути, находившийся в самоволке) приехал на взятом у друзей Hyundai Santa Fe.

Спортсмены стояли, мешая проезду машин, и в ожидании остальных вели себя достаточно нагло. Затем, почти минута в минуту, начали подъезжать цыгане. Первым на площадку въехал BMW X6 Дмитрия Пестрикова — в машине с ним сидела Алиса Дутова. За ним последовала черная Toyota Camry Руслана Оглы, за ней — золотистая Toyota Camry Романа Оглы и BMW X6 Челепа Оглы…

— Следствие никому не вменяло корыстный мотив, потому что разговоров о деньгах не было, — уточняет следователь Свердловского управления СКР. — Но психологически ситуация оказалась недвусмысленной: приезжавшие цыгане просто лучились деньгами — дорогая одежда, престижные автомобили, манера поведения хозяев жизни… Конечно, каждый из спортсменов думал: если я сейчас за них выступлю, то и они меня не забудут.

Обсуждение предстоящей стрелки проходило прямо на парковке. Красноречивый Дмитрий Пестриков, эффектно жестикулируя и блестя золотыми зубами, рассказал о нанесенном ему страшном оскорблении и призвал своих друзей и братьев помочь в мщении. Он отметил: обида нанесена не только ему, но и его почти законной жене, которая носит его ребенка.

Впрочем, речи Пестрикова подействовали не на всех. Трое его родственников — ранее судимые Червоня, Ландыш и Алексей Оглы — отказались участвовать в стрелке и уехали. История, затеянная Пестриковым, показалась им очень сомнительной.

Но остальные не просто согласились, а с энтузиазмом поддержали призыв Дмитрия отомстить казакам, мешающим счастью молодых. Вскоре кавалькада машин отправилась за автомобилем Пестрикова. Удивительно, но люди, считающие себя «бродягами» и «вольными стрелками», кичащиеся знанием методов работы оперативников, все свои действия совершали прямо под камерами видеонаблюдения. Сразу несколько устройств зафиксировали кортеж во главе с BMW X6, следующий по улицам Екатеринбурга…

Затишье перед бурей

Тем временем Олег Шишов почти все это время спокойно спал — празднование закончилось поздно. Вместе с ним дома находилась его жена и трое маленьких детей, которые даже не догадывались о надвигающейся угрозе. Первыми о стрелке узнали отец Алисы Александр Дутов-старший и ее родной брат, тоже Александр. Именно им вначале позвонила Алиса, а затем и Дмитрий Пестриков. Вопрос был один: какой адрес у Олега Шишова.

— По показаниям Шишова, Пестриков сразу стал угрожать: пообещал дом Шишова сжечь вместе со всеми, кто находится внутри, — рассказывает Сергей Мальцев , руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области. — Понимая, что угроза может быть реальной, Дутовы собрались и поехали к Шишову. Они надеялись успеть увезти друга и его семью, а если не получится — помочь. Только когда они приехали к дому Шишова, он узнал об угрозе. Времени подготовиться у них почти не было — до 17:00 оставалось всего пять минут.

Кстати, Дутовы так и не назвали Пестрикову адрес Шишова, но Алиса неоднократно бывала у него в гостях и примерно представляла расположение дома. Они и показала дорогу своему гражданскому мужу. В 17:00 3 сентября машины цыган и примкнувших к ним спортсменов заехали на Депутатскую улицу.

«Мы приехали на стрелку — зачем время терять»

Депутатская улица не просматривается камерами видеонаблюдения. Поэтому реконструкцию событий следствие проводило по оставшимся на месте происшествия следам, показаниям участников трагедии и результатам множества экспертиз. С получившейся картиной согласны все.

…Узкую проезжую часть Депутатской улицы полностью перекрыли припаркованные машины. Из них вышли все, кроме беременной Алисы: на улице оказались 26 человек, которые начали шуметь, стучать в калитку и по забору. Кто-то крикнул: «Кидай гранаты!» Собравшиеся требовали, чтобы Шишов вышел из дома.

На шум вышли четверо: хозяин дома, отец и сын Дутовы, а также их родственник Алексей. Шишов был демонстративно вооружен карабином «Вепрь-7,62», внешне неотличимым от автомата Калашникова, и травматическим пистолетом «Макарыч», Дутов-старший — кинжалом. Выйдя на улицу, они встали к забору, практически касаясь его спинами, — места впереди просто не было.

— И вот тут интересный момент, — уточняет старший следователь Аникин. — Дмитрий Пестриков находился не в первых рядах — он стоял за спиной своего брата. Вперед вышел Павел Басаргин — спортсмен-славянин, который, напомню, формально проходил службу в армии. Вместе с ним в первых рядах оказались спортсмен Кирилл Штриплинг, вооруженный травматическим пистолетом «Макарыч», Элер Ташимов, Челеп и Руслан Оглы с ножами, а также еще несколько Оглы — Петр, Аслани и Роман. Все они демонстрировали свое оружие — мол, мы тоже не пустые пришли.

Разговор шел на повышенных тонах: молодые спортсмены Басаргин и Штриплинг требовали, чтобы Шишов вступил в поединок один на один с Пестриковым (разница в возрасте между ними — больше 20 лет). Шишов и Алексей Дутов настаивали, чтобы все убирались прочь. Перепалка продолжалась несколько минут.

Из материалов уголовного дела — показания обвиняемого Челепа Оглы:

«Я оказался крайним справа, у меня за спиной стоял Дмитрий Пестриков, а напротив, лицом ко мне, Александр Дутов-старший, отец Алисы. Когда начался разговор, я услышал, что казаки нас оскорбляют. И в какой-то момент подумал: мы что, сюда приехали разговоры разговаривать? Мы сюда приехали на стрелку — зачем нам время терять. Тем более что у меня вечером в городе еще дела были. Поэтому я дождался удобного момента и рукояткой ножа ударил в голову Александра. От удара он падает, у него начинает идти кровь. Уточню, что бил не лезвием, а обратной стороной, потому что не хотел никого убивать. Сразу после этого моего удара началась драка».

Дракой это назвать сложно: на Алексея Дутова напали сразу пять человек, на Олега Шишова — трое, на Дутова-младшего — двое, причем один из них, Штриплинг, открыл огонь из пистолета, стреляя сразу во всех казаков. При этом Дутов-старший получил пулю в плечо, которую потом будут извлекать врачи. Уже через несколько секунд Дутов-младший побежал в сторону, а трое других казаков оказались на земле, прижатые спинами к забору. При этом у Дутова-старшего шла кровь из головы и из плеча…

В этот момент Алексей Дутов выхватил карабин у упавшего Олега Шишова и открыл огонь — причем не по людям, а по асфальту перед собой, слева направо. Примерно за 30 секунд он выпустил 25 пуль. Звук выстрела «травмата» отличается от звука выстрела карабина — и летящие рикошетом пули свистят не так, как резиновые шарики. Открытая Дутовым стрельба заставила почти всех нападавших забыть про свои машины и броситься врассыпную. На месте остались лишь казаки и несколько раненых.

По кровавым следам

Первые сообщения в экстренные службы поступили от соседей, слышавших выстрелы. Врачи скорой, приехавшие на место происшествия, обнаружили несколько машин, поврежденных пулями, а также пятерых раненых. Двое из них, Кирилл Штриплинг и Элер Ташимов, скончались во время оказания помощи. Остальных развезли по больницам. Хозяин дома Олег Шишов и его друзья еще до приезда полицейских покинули место происшествия и увезли жену и детей в безопасное место (он так и не сказал, где прятал их несколько дней). Алису увез на такси Пестриков.

Следователи обнаружили на месте происшествия много следов от пуль, гильзы, следы от рикошета, но ни одного свидетеля, который мог бы рассказать о произошедшем. Сразу же было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и о покушении на убийство двух и более лиц. В ходе работы следователи осмотрели и описали в протоколе площадь почти в тысячу квадратных метров.

Через несколько часов по городу поползли слухи: мол, цыгане напали на казаков, но те не только их побили, но и порубали шашками, а сами безнаказанно ушли. Вечером о произошедшем в цыганском поселке (так называют этот район местные) Екатеринбурга сообщили почти все федеральные СМИ.

— В первые часы вообще не было никакой информации, — рассказывает руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел Сергей Мальцев. — Только место происшествия и раненые, которые ничего толком сказать не могут. Установили владельцев машин, но они все как один стали утверждать, что проезжали мимо — и тут кто-то начал стрелять. Ясность появилась только на следующий день, 4 сентября, когда к нам явились Олег Шишов и Алексей Дутов и принесли оружие. Но ведь и их слова требовалось проверить, тем более что после первого допроса обоих пришлось госпитализировать из-за полученных при вчерашних беспорядках травм.

Одно уголовное дело разделили на два — об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, и об организации массовых беспорядков. Шишова и Дутова отпустили под подписку о невыезде: Алиса дала показания, подтверждающие слова отца о нападении на дом их друга. Арестовывать мужчин у следователей рука не поднялась.

Стали задерживать спортсменов и цыган. Но все они продолжали утверждать, что просто проходили мимо, и изменили показания лишь после того, как им предъявили записи с камер видеонаблюдения, на которых ясно виден сбор у ТРЦ «Фан Фан», и детализацию телефонных переговоров. После этого задержанные стали валить вину друг на друга. Суд вскоре санкционировал их арест.

Защита спортсменов и цыган настаивала, что действия их подзащитных квалифицированы неправильно, а следствие фактически выступило в защиту зачинщиков конфликта. Мол, если бы не ссора на дне рождения, то ничего бы и не было. А то, что на четверых мужчин, трое из которых не очень молоды, а четвертый — фактически мальчишка, набросились 26 человек, адвокаты объяснили крепкой дружбой своих клиентов.

В руках правосудия

Следствие по обоим делам продолжалось больше года. В ноябре 2017-го дело в отношении казаков прекратили за отсутствием состава преступления: эксперты доказали, что Шишов и Дутовы защищали женщину и детей от вооруженного нападения. Алексей Дутов не хотел убивать и стрелял не по людям, а по асфальту. Пострадавшие получили ранения ниже колен, а двое погибших скончались от рикошетов. При этом одна из пуль, отразившись от асфальта, пролетела почти 90 метров и ударила в голову Элера Ташимова не острием, а боком, причинив фактически рубленую рану.

Но во время обыска в доме Олега Шишова нашли боевые патроны, которые запрещены к гражданскому обороту, — полиция возбудила в отношении него уголовное дело о незаконном обороте оружия. В июне 2018 года суд приговорил Шишова к году условно; теперь он лишен права владеть оружием, все его пять ружей и карабинов изъяты.

Во время следствия один из обвиняемых скончался в СИЗО от СПИДа (следствие пристрастия к наркотикам), в отношении двоих (в том числе воина-спортсмена Павла Басаргина) дела выделили в отдельное производство. Руслана Оглы, заключившего сделку со следствием, еще в марте 2017 года приговорили к трем годам лишения свободы — суд учел и его активное сотрудничество со следствием, и его судимость, и его активное участие в конфликте.

Остальных 21 января приговорили к срокам от 3 лет и 9 месяцев до 10 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Организатор массовых беспорядков Дмитрий Пестриков получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима; при этом суд зачел ему освобождение по УДО при отбытии предыдущего срока и добавил неотбытые шесть месяцев. Таким образом, Пестриков проведет за решеткой 8,5 лет.

Алиса Дутова родила сына. Она порвала со своей семьей и живет с цыганами — на правах второй гражданской жены своего возлюбленного, который сел надолго.

Семья Дутовых, несмотря ни на что, скучает по Алисе.