Горящие в Керченском проливе танкеры могут взорваться

В Новороссийском морском спасательно-координационном центре сообщили об угрозе взрыва газа на двух танкерах, горящих в Керченском проливе.

Спасатели уже приступили к тушению пожара, передаёт ТАСС . Тем временем, к берегам Крыма уже идут несколько судов с пострадавшими моряками. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается, она будет идти до тех пор, пока не найдут всех членов экипажей.