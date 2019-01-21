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Горящие в Керченском проливе танкеры могут взорваться 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новороссийском морском спасательно-координационном центре сообщили об угрозе взрыва газа на двух танкерах, горящих в Керченском проливе.
Спасатели уже приступили к тушению пожара, передаёт ТАСС. Тем временем, к берегам Крыма уже идут несколько судов с пострадавшими моряками. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается, она будет идти до тех пор, пока не найдут всех членов экипажей.
Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Всего на бортах двух судов находился 31 человек. По последним данным, 12 моряков погибли, 14 членов экипажей удалось спасти. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.
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Происшествия , Пожары , СКР , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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