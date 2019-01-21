Опубликована дипломатическая переписка об убийстве журналистов в ЦАР

Издание «Московский комсомолец» опубликовало фрагменты дипломатической переписки о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Газета обращает внимание на то, что ни одна из сторон не уделяет делу должного внимания.

Отмечается, что российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей дела лишь спустя восемь дней после убийства. Несмотря на готовность властей ЦАР принять следователей из России через неделю после произошедшего, они приехали через 20 дней.

В письме дипломата также говорится, что создается впечатление, будто местные правоохранительные органы в ЦАР не собираются принимать активных действий по расследованию убийства и рассчитывают лишь на результат работы, которую проведут российские следователи.

Промежуточные результаты расследования убийства журналистов в ЦАР были представлены Следственным комитетом России 11 января. В них говорилось, что россиян расстреляла «группа вооруженных людей негроидной расы» после отказа отдать им вещи и видеоаппаратуру. Публикации по этой теме в других изданиях в СК назвали попыткой «Центра управления расследованиями», для которого погибшие готовили документальный фильм, «оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки», предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных.

Российские журналисты погибли в ЦАР в июле 2018 года во время подготовки документального фильма о деятельности сотрудников частной военной компании Вагнера. По версии МИД России, журналисты убиты при попытке оказать сопротивление грабителям.