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Опубликована дипломатическая переписка об убийстве журналистов в ЦАР 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Издание «Московский комсомолец» опубликовало фрагменты дипломатической переписки о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Газета обращает внимание на то, что ни одна из сторон не уделяет делу должного внимания.
Отмечается, что российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей дела лишь спустя восемь дней после убийства. Несмотря на готовность властей ЦАР принять следователей из России через неделю после произошедшего, они приехали через 20 дней.
В письме дипломата также говорится, что создается впечатление, будто местные правоохранительные органы в ЦАР не собираются принимать активных действий по расследованию убийства и рассчитывают лишь на результат работы, которую проведут российские следователи.
Промежуточные результаты расследования убийства журналистов в ЦАР были представлены Следственным комитетом России 11 января. В них говорилось, что россиян расстреляла «группа вооруженных людей негроидной расы» после отказа отдать им вещи и видеоаппаратуру. Публикации по этой теме в других изданиях в СК назвали попыткой «Центра управления расследованиями», для которого погибшие готовили документальный фильм, «оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки», предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных.
10 января проект «Досье» Михаила Ходорковского опубликовал расследование, в котором говорится, что за Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко следил местный жандарм Эммануэль Котофио. Он же, по данным «Досье», контролировал водителя съемочной группы.
Российские журналисты погибли в ЦАР в июле 2018 года во время подготовки документального фильма о деятельности сотрудников частной военной компании Вагнера. По версии МИД России, журналисты убиты при попытке оказать сопротивление грабителям.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Орхан Джемаль , Александр Расторгуев , Михаил Ходорковский , СКР , ЦАР
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