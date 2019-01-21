10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе

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Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе выросло до десяти 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Четырнадцать членов экипажа горящих в Черном море судов удалось спасти из воды.
Тела десяти погибших извлечены из воды на месте пожара на грузовых судах в районе Керченского пролива. Еще четырнадцать моряков были спасены, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
В Керченском проливе горят два корабля
«Четырнадцать живыми, десять погибших извлекли из воды», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Черном море горят два газовоза под флагом Танзании. По предварительным данным, возгорание произошло в момент передачи топлива с борта на борт.
Как сообщили в Росморречфлоте, экипажи танкеров состояли из граждан Индии и Турции.
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