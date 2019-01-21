Капитан назвал причины возгорания судов в Керченском проливе

Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев рассказал НСН, из-за чего могли загореться два судна под флагом Танзании в Черном море.

В районе Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании. По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв, после чего пламя перекинулось на другое судно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Отмечается, что на борту судна «Кандий» находились 17 человек, а на борту судна «Маэстро» — 14. Оба экипажа состояли из граждан Турции и Индии. По предварительным данным, россиян среди членов команд нет.

Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев рассказал НСН, что могло стать причиной возгорания судов.

«Дело в том, что они занимались передачей топлива друг другу. Вообще, сухогрузы не приспособлены, чтобы топливо давать. Они приспособлены только, чтобы топливо брать. Зачем ему топливо давать, когда он работает на топливе? У него есть система танков, поэтому насосы кой-какие есть, можно смастерить какую-то систему. Но это все нарушение техники безопасности. Когда топливо качают, когда топливо льется, создается статическое электричество, поэтому все цистерны, накопительные или нефтебазовские, защищены очень круто от молний и от статического электричества. Топливо журчит, свободное пространство в танке начинает создавать горючую смесь с воздухом, статика, и потом бах! Взрыв. И вот, пожалуйста, один загорелся, а второй рядышком, потому что шланг, по которому это топливо сочится прямо туда», — рассказал собеседник агентства.

Капитан добавил, что скорее всего, загоревшиеся суда старые, так как шли под флагом Танзании.

«Из Танзании — значит, старые какие-то суда. Под флагом поставили, чтоб они не умирали, чтобы еще поработали и не надо было ремонтировать. И экипажи такие непривередливые, все трехкопеечные ребята», — сказал Малафеев.

Отметим, что по последним данным, в результате ЧП погибли три человека. Спасательная операция продолжается.