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У обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы нашли тяжелое заболевание 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 20 минут назад
Врачи диагностировали опухоль головного мозга у обвиняемого по делу об изнасиловании уфимской дознавательницы Павла Яромчука, заявил его адвокат Наиль Багаутдинов.
«У нашего подзащитного Павла Яромчука первый приступ случился 26 декабря, когда ему продлевали срок ареста. Из зала суда его госпитализировали на «скорой» в 18-ю больницу. Там он прошел обследование, ему сделали компьютерную томографию головного мозга. Все медицинские документы я отвез в 21-ю больницу», — приводит слова Багаутдинова «Московский комсомолец».
Заявившую об изнасиловании дознавательницу уволили
По данным адвоката, заведующий нейрохирургического отделения больницы подтвердил, что у Яромчука опухоль головного мозга, и посоветовал сделать углубленное медобследование, пройти процедуру МРТ. На ее основании врачи примут решение о дальнейшем лечении. При этом, заявил адвокат, опухоль может увеличиваться на фоне повышенного давления.
«В понедельник суд рассматривал жалобу на постановление суда о продлении ареста. Адвокаты предъявили все медицинские заключения. Но суд не отреагировал. Жалобу отклонили», — заявил Багаутдинов.
Во вторник планируется подать ходатайство следователю с просьбой изменить меру пресечения для прохождения медицинского обследования.
«За три месяца (Яромчук) скинул почти 20 кг. Просит нас что-то сделать, а что мы можем?» — заявил адвокат.
Между тем, на прошлой неделе появились сведения о том, что экспертизы по вещам потерпевшей дали неожиданные результаты, которые могут повлиять на ход расследования. Официально данные экспертизы не разглашались.
Трое уфимских полицейских, среди которых Яромчук, подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.
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Происшествия , Видео , Московский комсомолец
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