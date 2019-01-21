В Генпрокуратуре РФ прокомментировали ход следствия по крушению MH17

Международная Совместная следственная группа (ССГ), ведущая расследование катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом, полностью игнорирует предоставленную российской стороной информацию по инциденту. По словам заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко, ССГ не проявила никакого интереса к документам, согласно которым сбившая самолёт ракета принадлежала Украине . На этом фоне следователи не спешат обнародовать данные украинских радаров и американских спутников, работавших в районе крушения в момент трагедии. Эксперты отмечают, что ССГ фактически является не следственным органом, а элементом западной пропагандистской машины, поскольку занимается лишь поиском фактов, которые подтвердили бы заранее согласованную версию о виновности Москвы

Николай Винниченко. Специалисты международной Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается изучением обстоятельств катастрофы малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в июле 2014 года, проигнорировали предоставленные российской стороной данные по сбившей лайнер ракете. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель генпрокурора РФ

Он напомнил, что Москва ещё несколько месяцев назад передала следователям как данные российских радаров, так и документацию по ракете зенитного ракетного комплекса «Бук», обломки которой были продемонстрированы в мае 2018-го.

«Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, — украинская. Однако что мы видим опять? ССГ, как и в случае с российскими первичными данными РЛС, просто молчит, никак не реагируя на эту информацию. А ведь прошло уже 4 месяца. Никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами. Подчеркну: ССГ не проявила никакого интереса к этим документам», — рассказал Винниченко.

Замглавы Генпрокуратуры добавил, что, несмотря на обнародованную в ряде СМИ информацию о якобы причастности неких российских граждан к катастрофе MH17, следственная группа пока так и не представила реальных доказательств, которые подтверждали бы эту точку зрения.

«Мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Слышали и опровержения этой информации — и самими, так сказать, «обвиняемыми», и другими журналистами. Важно одно: на сегодняшний день не представлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing. В этой связи нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному делу», — отметил Винниченко.

При этом, по его словам, даже несмотря на отказ включить Россию в состав ССГ Генпрокуратура РФ ответила на все девять запросов, которые за время расследования были направлены в Москву, и предоставила следственной группе «внушительный объём важнейших данных».

Москва «всё равно активно взаимодействовала с Нидерландами по линии национальных прокуратур и на протяжении всех четырёх лет предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе рейса МН17»​​​, — подчеркнул Винниченко.

«Российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объём беспрецедентных работ: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном «Алмаз-Антей» до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing», — добавил собеседник агентства.

Он также задался вопросом, почему следственная группа не обнародует данные с украинских радаров и американских спутников, как это ранее сделала российская сторона.

Напомним, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью Украины. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера.

Совместная следственная группа, ведущая работу под руководством Государственной прокуратуры Нидерландов, была создана в августе 2014-го. В её состав, помимо Голландии, вошли Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. В сентябре 2016-го и мае 2018 года ССГ представила два доклада о промежуточных результатах расследования. Однако представленные выводы подверглись резкой критике Москвы, после чего следователям был передан значительный объём вещественных данных, касающихся катастрофы катастрофы.

«Это не следственная группа, а элемент пропагандистской машины»

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, игнорирование специалистами ССГ предоставленной Москвой информации связано с тем, что катастрофа рейса MH17 изначально была использована как повод для нагнетания антироссийских настроений в Европе.

«Наши партнёры до сих пор не отказываются от этой тактики, хотя российская сторона предоставила очень много данных, свидетельствующих о том, что к этому инциденту причастна скорее Украина, нежели Россия. Но, учитывая, что кризис на Украине выгоден определённым западным кругам и поддержан ими, они больше заинтересованы в выгораживании украинской стороны, чтобы истинные виновники не были установлены и ушли от ответственности», — заявил парламентарий.

Вместе с тем собеседник RT отметил, что у европейских политиков есть «предпосылки к прозрению», однако пока эти тенденции существуют «в робком варианте».

«Будем стараться развивать эту тему, чтобы наши европейские партнёры перестали бояться видеть и говорить правду», — подчеркнул Морозов.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников констатировал, что на Западе есть определённый консенсус относительно того, на кого необходимо возложить ответственность за катастрофу Boeing.

«Задача западных структур, международных организаций и следственных групп — подтвердить заранее объявленную версию. Вопрос не в том, что происходило на самом деле, а в том, чтобы собрать доказательную базу под ту версию, которая была заранее сформирована, озвучена и стала общепринятой. Поэтому всё, что попадает под данную идею, будет использоваться, а то, что её опровергает — игнорироваться», — рассказал эксперт.

При этом он усомнился в возможности в обозримой перспективе изменить такой подход: «Нынешние западные элиты будут работать только в этой парадигме. Смена направления возможна только со сменой этих самых элит».

Стоит напомнить, что практически сразу после крушения Boeing 777 в Москве сообщили, что во время инцидента над районом катастрофы не было российских спутников, однако был американский спутник. По словам профессора НИУ ВШЭ политолога Олега Матвейчева, если кто и знает, что случилось на самом деле, то это власти Соединённых Штатов.

«В США и предыдущий, и нынешний президент прекрасно осведомлены о том, что произошло. И если бы, учитывая всю антироссийскую истерию, у них были чёткие данные о том, что к этому причастны так называемые ополченцы, вся эта информация давно была бы рассекречена, выдана мировой общественности и в деле была бы поставлена точка с большим ущербом для России», — отметил эксперт.

В связи с этим собеседник RT выразил мнение, что всем структурам и следственным группам дано указание не принимать во внимание какие-либо данные, которые компрометируют украинскую сторону, именно потому, что в Вашингтоне прекрасно знают о виновности Киева в катастрофе.