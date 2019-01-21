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В Керченском проливе горят два корабля 

Рамблер 13 минут назад
В Керченском проливе загорелись два судна, передает «Интерфакс».
По информации «КП-Кубань», горят газовозы Maestro и Candy под флагом Танзании. Команда, пытаясь спастись от огня, прыгает за борт.
В пресс-службе Росморречфлота рассказали, что пожар произошел в 15 милях от берега и южнее мыса Такиль за пределами территориальных вод России. На борту Candy находятся 17 человек: 9 граждан Турции и 8 граждан Индии. На борту Maestro было 14 моряков: 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.
В Керченском проливе произошло ЧП
В Росморречфлоте предположили, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности на одном из кораблей, затем огонь перебросился на другое судно.
На место происшествия направлен спасательный буксир «Демидов», моряков эвакуируют из воды и проходящие мимо судна. Данных о погибших нет.
Происшествия , Видео , Интерфакс , Танзания
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