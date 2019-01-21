В Керченском проливе горят два корабля

«Интерфакс». В Керченском проливе загорелись два судна, передает

По информации «КП-Кубань», горят газовозы Maestro и Candy под флагом Танзании . Команда, пытаясь спастись от огня, прыгает за борт.

В пресс-службе Росморречфлота рассказали, что пожар произошел в 15 милях от берега и южнее мыса Такиль за пределами территориальных вод России. На борту Candy находятся 17 человек: 9 граждан Турции и 8 граждан Индии. На борту Maestro было 14 моряков: 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.

В Росморречфлоте предположили, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности на одном из кораблей, затем огонь перебросился на другое судно.

На место происшествия направлен спасательный буксир «Демидов», моряков эвакуируют из воды и проходящие мимо судна. Данных о погибших нет.