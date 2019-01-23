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В Приморье эвакуировали ТЦ и школы из-за угроз 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во Владивостоке эвакуировали торговые центры, школы и администрацию из-за ложных угроз о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, информация о минировании зданий пришла на почту сразу нескольких социальных учреждений. Отмечается, что авторы сообщений не выдвигали никаких требований. По мнению приморских властей, вероятнее всего, это были просто хулиганы.
Специалисты проверили все здания, но ничего не нашли.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают автора ложных угроз и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК России, предусматривающей лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в лжеминировании московских аэропортов.
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Происшествия , МВД , Владивосток
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