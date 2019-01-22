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Тайваньская «альпинистка в бикини» погибла, сорвавшись в ущелье 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: аккаунт У Цзиюнь в сети Facebook
Блогер из Тайбэя, 36-летняя У Цзиюнь, публиковавшая в интернете свои снимки на вершинах в купальнике, погибла от переохлаждения после падения в ущелье.
Как сообщает Центральное информационное агентство острова, несчастный случай произошел в заповеднике Юйшань на территории уезда Наньтоу.
В минувшую субботу туристка позвонила по спутниковому телефону, сообщив, что сорвалась с 30-метровой высоты и не может двигаться самостоятельно. Однако плохие погодные условия не позволили спасателям использовать вертолет — им пришлось добираться до места происшествия пешком. Спустя почти двое суток с момента звонка они нашли тело женщины, которая скончалась от переохлаждения.
Местные власти отметили, что туристка не имела разрешения на восхождение на гору Юйшань, высота которой достигает 3952 метра над уровнем моря.
У Цзиюнь была известна публикациями в Facebook фото в бикини на горных склонах и вершинах. У нее было более 14 тыс. подписчиков. Девушка не была профессиональной альпинисткой, а относилась к своим походам как к хобби. Впервые она запечатлела себя на горном хребте в купальнике, проиграв спор. За четыре года она совершила сотню таких восхождений по разным маршрутам.
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