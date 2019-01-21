Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки

Сообщения о бомбах в Магнитогорске приходят из-за границы 

News.ru 1 час назад
Фото: Илья Московец/ТАСС
Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил о том, что сообщения о взрывных устройствах в школах, медучреждениях и торговых центрах приходят из-за границы.
«Такие сообщения регулярно поступают. Самолеты "минируют", когда кто-то опаздывает. Школы "минируют", когда не хотят сдавать экзамены. Но сегодня у нас с вами есть такая информация по разным заведениям», — цитирует Бердникова URA.RU.
По его словам, силовики проверяют сообщение. Он также отметил, что ни одно из них не подтвердилось.
21 января в ряд магнитогорских учреждений поступили электронные письма с угрозами взрывов, сообщалось о массовой выписке из горбольницы №1 и эвакуации школы №62. В УФСБ по Челябинской области на запрос Znak.com ответили, что по факту рассылки писем проводится проверка.
Как ранее писал News.ru, администрация Магнитогорска призвала горожан не поддаваться на провокации и не паниковать в связи с массовой рассылкой сообщений об угрозах новых взрывов.
News.ru: последние новости
«Открытка» из России: к активистам пришли с обысками Директор отеля в Италии: россиянин погиб из-за шутки Экстремальные морозы наступили в Якутии
Комментарии
Происшествия , Сергей Бердников , ФСБ , РИА Ura.ru , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей164
WhatsApp вводит ограничения для пользователей25
Захарова вновь ответила Чубайсу234
«Подожгла малышей»: мать-убийца отправится под суд10
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки41
Видео
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:59
Саперы РБ испытали новые защитные костюмы «Сокол»
Армия
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Все по закону: почему семье выплатили пособие в 50 рублей
Общество Статьи
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
07:20
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей
Политика В мире
01:11
Испытания США российского «Тора» показали на видео
Армия Оружие
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:46
Морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение