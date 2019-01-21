В Германии сел на мель танкер с девятью тоннами опасного груза

Ein Tanker ist in der Elbe auf Grund gelaufen. An Bord: rund 9.000 Tonnen Gefahrgut. Am Montagmorgen ist die Ursach der Havarie noch unklar. https://t.co/ilo0B8YHvf pic.twitter.com/Fj2xLFv92B— NDR Niedersachsen (@NDRnds) 21 января 2019 г. Танкер с девятью тоннами опасного горючего груза сел на мель в ночь на понедельник в устье Эльбы близ города Куксхафен (земля Нижняя Саксония ), сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

Как сообщили NDR в аварийном командовании Куксхафена, в настоящий момент неизвестно, что именно стало причиной. Повреждений танкера Oriental Nadeshiko выявлено не было, 22 члена экипажа не пострадали.

Расследование начала речная полиция. Вероятнее всего, причиной аварии могла стать техническая неисправность, отмечает телерадиокомпания.

При помощи насосов из танкера откачают балластную воду, а около 13.30 (15.30 мск) должны начаться первые попытки по снятию судна с мели. На месте находятся шесть буксиров, лоцмейстерское судно и спасатели.

Танкер сел на мель по пути из района Штаде в Таррагону в Испании. На борту находятся опасные грузы, которые относят к третьему классу легковоспламеняющихся жидкостей. К ним относятся гидравлическая жидкость, а также консерванты и растворители. Сообщается, что 124-метровый танкер шел под флагом Панамы.