Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки

В Германии сел на мель танкер с девятью тоннами опасного груза 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © Fotolia / hanohiki
Танкер с девятью тоннами опасного горючего груза сел на мель в ночь на понедельник в устье Эльбы близ города Куксхафен (земля Нижняя Саксония), сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.
Как сообщили NDR в аварийном командовании Куксхафена, в настоящий момент неизвестно, что именно стало причиной. Повреждений танкера Oriental Nadeshiko выявлено не было, 22 члена экипажа не пострадали.
Расследование начала речная полиция. Вероятнее всего, причиной аварии могла стать техническая неисправность, отмечает телерадиокомпания.
При помощи насосов из танкера откачают балластную воду, а около 13.30 (15.30 мск) должны начаться первые попытки по снятию судна с мели. На месте находятся шесть буксиров, лоцмейстерское судно и спасатели.
Танкер сел на мель по пути из района Штаде в Таррагону в Испании. На борту находятся опасные грузы, которые относят к третьему классу легковоспламеняющихся жидкостей. К ним относятся гидравлическая жидкость, а также консерванты и растворители. Сообщается, что 124-метровый танкер шел под флагом Панамы.
Последние новости
Чубайс резко ответил на критику Захаровой Смертельно опасный паук, который живет в России "Пристает, стерва, — грешить требует". Кем на самом деле был Распутин
Комментарии
Происшествия , Германия , Куксхафен , Саксония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей164
WhatsApp вводит ограничения для пользователей25
Захарова вновь ответила Чубайсу234
«Подожгла малышей»: мать-убийца отправится под суд10
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки41
Видео
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:59
Саперы РБ испытали новые защитные костюмы «Сокол»
Армия
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Все по закону: почему семье выплатили пособие в 50 рублей
Общество Статьи
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
07:20
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей
Политика В мире
01:11
Испытания США российского «Тора» показали на видео
Армия Оружие
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:46
Морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение