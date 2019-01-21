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В Одессе прогремел взрыв в ресторане 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел в одном из ресторанов в Приморском районе Одессы, в результате один человек пострадал, сообщает в понедельник Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
"Сегодня, около полудня, в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана в Ванном переулке якобы прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья", — говорится в сообщении.
По данным полиции, пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, причины происшествия устанавливаются.
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