В Одессе прогремел взрыв в ресторане

Взрыв произошел в одном из ресторанов в Приморском районе Одессы, в результате один человек пострадал, сообщает в понедельник Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"Сегодня, около полудня, в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана в Ванном переулке якобы прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья", — говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, причины происшествия устанавливаются.