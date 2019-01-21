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Таможенники в Петербурге обнаружили 50 кг кокаина в бананах 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские и таможенники в Санкт-Петербурге обнаружили около 50 кг кокаина в рефрижераторе с бананами из Эквадора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, тайник с 50 кг наркотика был найден во время проверки в таможенном терминале в районе железнодорожной станции Шушары в Санкт-Петербурге.
Наркотики были расфасованы в 47 брикетов и спрятаны под обшивкой контейнера с бананами. Экспертиза установила, что в брикетах находился кокаин.
Контейнер с бананами прибыл в Россию из Эквадора морским путем.
Происшествия , Санкт-Петербург , Эквадор
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