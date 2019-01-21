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В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве россиянина 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © Sputnik / Илона Хварцкия
Двое жителей абхазского села Кутол, которых подозревают в убийстве 14 января россиянина Михаила Маслова, признали свою вину, сообщил в понедельник помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.
По данным МВД Абхазии, 14 января неизвестные в масках и с ружьем проникли в дом уроженца Костромы Михаила Маслова. Когда хозяин их заметил, злоумышленники выстрелили в него, ранив в ногу. От полученного ранения Маслов скончался.
"Задержаны двое жителей соседнего села Кутол и допрошены. Они признали свою вину", — приводит слова помощника генпрокурора агентство Sputnik Абхазия.
Прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по статье "убийство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы.
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