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Адвокат заявил, что Настя Рыбка по-прежнему не намерена давать показания 

Р-Спорт 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Анастасии Вашукевич ("Насти Рыбки") Александр Молохов заявил, что она по-прежнему не намерена давать показания по делу о вовлечении в занятие проституцией.
"Следствие сегодня будет предъявлять обвинение, после обеда. Это будет проходить в ИВС (изолятор временного содержания, где находится Рыбка — ред.). Пока позиция такая же — 51-я статья ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников" — ред.)", — сказал РИА Новости адвокат.
Комментарием следственных органов РИА Новости не располагает.
В минувшую пятницу Молохов уже отмечал, что Вашукевич пока не дает показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.
Защитник Рыбки Дмитрий Зацаринский несколько часов назад написал у себя на странице в Instagram, что "проходят следственные действия", но на звонок корреспондента РИА Новости пока не ответил.
"Рыбка и Лесли находятся в ИВС "Зябликово", но я заболел, следователь об этом знает", — сказал агентству адвокат Константин Кузьмин, защищающий Алекса Лесли (Александр Кириллов по паспорту).
Он пояснил, что в следственных действиях участвовать не будет.
С пятницы Рыбка, Александр Кириллов ("Алекс Лесли") и другие фигуранты дела находятся в изоляторе Зябликово в Москве. Их подозревают в вовлечении в занятие проституцией в составе группы лиц. Максимальная санкция — шесть лет лишения свободы.
В субботу Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей отложить на 72 часа рассмотрение вопроса об аресте Кириллова и Вашукевич, ходатайство об избрании им меры пресечения будет рассмотрено судом повторно во вторник. Двух других фигурантов следствие отпустило под подписку о невыезде.
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